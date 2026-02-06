El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , con un leve descenso hacia la tarde. En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, mientras que por la tarde, se alcanzarán los 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 90% en las horas centrales del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más ventosas. La velocidad del viento será notable, especialmente en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en las horas de mayor actividad.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nubosos y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día fresco y potencialmente lluvioso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.