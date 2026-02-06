El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando las nubes comenzarán a cubrir el cielo.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 13 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados, lo que sugiere que será un día templado, aunque con un ligero descenso en la temperatura hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las cantidades de lluvia estimadas son de 0.1 mm a 3 mm, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se espera que sea intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, así que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, La Algaba experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un cielo nublado y la posibilidad de lluvias por la tarde. Es un buen momento para llevar un paraguas y disfrutar de la variabilidad del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.