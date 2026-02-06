El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas cambiantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a aumentar, dando paso a un ambiente más nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , con un leve descenso a medida que se acerque la tarde. La temperatura más alta se alcanzará en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará con fuerza moderada, alcanzando rachas de hasta 54 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan intervalos de lluvia escasa, que podrían ser acompañados de tormentas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, será un factor a tener en cuenta. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor incómodo y potencialmente peligroso.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con un regreso a cielos más despejados. Sin embargo, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 11 grados en las horas nocturnas. La jornada concluirá con un ambiente fresco y una disminución en la actividad de viento.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante las rachas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.