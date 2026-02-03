El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

Hoy, 3 de febrero de 2026, se espera un día mayormente cubierto en Cabra, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en las primeras horas de la mañana. A partir del periodo 02, se prevé un cielo muy nuboso con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente inestable.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 11 grados. La sensación térmica será aún más baja, con valores que rondarán entre los 3 y 11 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 95% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la nubosidad persistirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de lluvia ligera. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la nubosidad densa. En resumen, se prevé un día inestable en Cabra, con temperaturas frescas, alta probabilidad de lluvia y viento moderado, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa o tomar precauciones si se sale al exterior.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.