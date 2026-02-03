El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

Hoy, 3 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por un tiempo mayormente cubierto y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% en algunos periodos. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm. Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h en las horas más intensas del día. Este viento, aunque fresco, puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 14 km/h en la mañana y aumentando gradualmente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de posibilidad de tormenta en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunos.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.