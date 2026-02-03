El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

Hoy, 3 de febrero de 2026, Bormujos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 90% en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 8 y 9 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 91%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que no estén adecuadamente abrigados. La bruma será un fenómeno notable en algunos momentos, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

La precipitación será un factor clave a tener en cuenta. Se prevé que a partir de la tarde, la lluvia se intensifique, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Bormujos necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de hasta 37 km/h, provenientes del oeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 10 a 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frías de la tarde. La humedad se mantendrá alta, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Bormujos se presenta como un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen adecuadamente para enfrentar estas condiciones, priorizando la seguridad y el abrigo ante el tiempo inestable que se anticipa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.