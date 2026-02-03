El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al amanecer, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 7 y 8 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.4 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Las rachas de viento del sur-suroeste alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de tormenta también es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia. Esto podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo, aunque las lluvias no serán intensas. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitación se mantendrá, con un 100% de posibilidades entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que la lluvia podría intensificarse.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.