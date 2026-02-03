El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que la sensación térmica baje hasta los 2 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 4 mm, siendo más intensas en la tarde. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de las 20:00 horas, con un incremento en la intensidad hacia la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 90% de posibilidad en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, especialmente entre las 15:00 y 18:00 horas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la combinación de lluvia y viento, por lo que se aconseja precaución en las carreteras y al realizar actividades al aire libre. La noche se presentará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que podría prolongar la inestabilidad meteorológica.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.