El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Baena se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 11 grados. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 4 y 10 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Baena se enfrenten a lluvias intermitentes, que podrían ser acompañadas de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán más escasas. La temperatura descenderá a unos 9 grados, y la sensación térmica podría llegar a ser de 6 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Es un día para estar preparado para cambios en el tiempo y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.