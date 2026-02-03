El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con una transición hacia un estado más cubierto a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y los 15 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y bajando gradualmente, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 95%. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Por lo tanto, se aconseja a los residentes y visitantes de Ayamonte que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable vestirse en capas y estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

