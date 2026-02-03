El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes cubran el cielo, dando paso a condiciones más inestables.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 9 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la tarde, mientras que las máximas se alcanzarán en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 93%. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor inestabilidad, que se concentrarán entre la 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 90% de probabilidad de que se produzcan en las primeras horas de la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones al salir, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde, cuando las condiciones climáticas son más adversas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad seguirá siendo un factor a tener en cuenta. La puesta de sol se producirá a las 18:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más inestable y húmedo.

