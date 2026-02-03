El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 6 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm hacia la tarde. Sin embargo, es importante destacar que la posibilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar condiciones inestables en la región.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas más húmedas. Esto contribuirá a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el malestar por el frío y la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede intensificar la sensación de frío, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían intensificarse, especialmente hacia las 19:00 horas, cuando se espera un aumento en la actividad tormentosa. La temperatura comenzará a descender ligeramente, y se recomienda a los habitantes de Andújar estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Andújar se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y potencialmente tormentoso, con lluvias esporádicas y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.