El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a ser de hasta 1 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Almonte necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 66% y el 95%. Esto contribuirá a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un leve respiro en la densidad de las nubes. Sin embargo, la bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 65% de probabilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones al conducir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.