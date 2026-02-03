El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad durante las primeras horas, donde se espera un periodo de poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará nuevamente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , comenzando con un fresco 11 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 96% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a moderadas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación podrían variar, con registros de hasta 2 mm en las horas más críticas. Es recomendable que los residentes de Aljaraque lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población estar preparada para condiciones invernales y posibles tormentas durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.