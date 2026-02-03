El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

Hoy, 3 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con un aumento en la probabilidad de lluvia que alcanzará el 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las cantidades de lluvia previstas son ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1.0 mm en las horas pico de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con brisas suaves y aumentando a medida que se acerque la tarde.

La temperatura máxima se espera que alcance los 15 grados , lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

Es importante que los habitantes de La Algaba se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del tiempo y tomar precauciones necesarias.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Manténganse informados y preparados para las condiciones cambiantes que se avecinan.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.