El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 4 a 6 grados , lo que puede generar una sensación térmica algo más baja, especialmente en las primeras horas del día. La sensación térmica oscilará entre 1 y 2 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que avance el día, acumulando hasta 1.0 mm de agua en total. Las tormentas también son probables, con un 95% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la atmósfera.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo de la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 5 grados .

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos mayormente nublados, lluvias y tormentas a la vista. Es un día para estar preparado y tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.