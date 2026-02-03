El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

Hoy, 3 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% en las horas centrales del día. Se espera que las lluvias sean más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 litros por metro cuadrado. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que provocará un aumento en la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, coincidiendo con el momento en que se prevén las lluvias más fuertes. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda causar problemas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto puede resultar incómodo para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, las condiciones climáticas también ofrecen una oportunidad para disfrutar de la belleza de la naturaleza en su estado más fresco y revitalizante.

A lo largo del día, se prevé que las tormentas sean una posibilidad real, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra estará marcado por cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.