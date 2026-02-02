El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 2 de febrero de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, donde se prevén tormentas que podrían traer consigo chubascos más intensos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente, aunque seguirá siendo notablemente elevada durante todo el día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La velocidad del viento será más moderada por la mañana, pero se intensificará a medida que se acerquen las tormentas, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

En resumen, se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias y tormentas en El Viso del Alcor, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.