El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que las lluvias sean escasas pero persistentes, especialmente durante las horas de la tarde. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 03:00 a.m., con un acumulado estimado de 0.3 mm, aumentando ligeramente a 0.1 mm en las horas siguientes. Sin embargo, se espera que la lluvia se intensifique en la tarde, alcanzando hasta 10 mm entre las 05:00 p.m. y las 06:00 p.m., cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 90%.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 73 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 95% durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

La temperatura máxima del día se espera que no supere los 16 grados centígrados, mientras que por la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Es importante que los habitantes de Utrera tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La lluvia y el viento podrían afectar el tráfico y las actividades cotidianas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día que, aunque fresco y húmedo, también podría traer momentos de intensa actividad atmosférica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.