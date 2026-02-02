El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, la ciudad de Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 6 y 9 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 7:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Úbeda experimenten lluvias durante gran parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 2 mm, lo que indica que se podría tratar de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, se espera que la nubosidad persista, lo que podría dificultar la visibilidad y crear un ambiente gris y sombrío. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.