El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-14 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de nubosidad se intensificarán, y se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando hasta un 85%. Las lluvias serán escasas al inicio, pero podrían intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas pico.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 20 y 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidades durante la mañana y un 80% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia intensa y descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un cielo cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Los vientos del sur y suroeste aportarán frescura, y se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante posibles tormentas eléctricas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.