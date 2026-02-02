El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15 horas, con un leve aumento hasta los 16 grados. Sin embargo, este ligero ascenso no aliviará la sensación de incomodidad provocada por la alta humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas pico. Las tormentas también son probables, con un 80% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 19:00 y las 01:00.

Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia escasa, especialmente en la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se prevén tormentas que podrían ser acompañadas de lluvia moderada, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Los ciudadanos de San Juan de Aznalfarache deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de interrupciones en sus planes debido a las condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.