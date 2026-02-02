El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, La Rinconada se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un estado de cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones aumentará. En total, se prevé que caigan alrededor de 2 a 5 mm de lluvia, con un pico de 5 mm durante la tarde. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas que alcanzarán hasta 57 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que es aconsejable asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 59% y el 94% a lo largo del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la lluvia, generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. Los intervalos nubosos con lluvia escasa se alternarán con momentos de mayor intensidad de lluvia, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta también será significativa, alcanzando hasta un 95%.

A medida que se acerque la noche, se espera que la actividad de lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados . En resumen, se recomienda a los habitantes de La Rinconada que se preparen para un día de lluvia y viento, con un ambiente fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.