El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 14 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará con rachas significativas, especialmente en la tarde, donde se prevén vientos de hasta 65 km/h provenientes del oeste.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 83% hacia la noche. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente con el viento que se espera. En la tarde, la humedad se mantendrá en torno al 71%, lo que puede hacer que la lluvia, aunque escasa, se sienta más notable.

A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, la posibilidad de tormentas eléctricas podría hacer que el tiempo sea más inestable. Las temperaturas se mantendrán frescas, y es probable que la sensación de frío se intensifique con la llegada de las tormentas.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas por la tarde. Las temperaturas serán frescas, y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo y tomar precauciones si se planea salir durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.