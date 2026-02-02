El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y nubosidad, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 6 y 10 grados , siendo más cálida durante las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias intermitentes. En particular, se prevé que las precipitaciones sean más significativas entre las 8:00 y las 10:00 horas, con acumulaciones de hasta 6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Priego de Córdoba necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 9 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 84 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, especialmente durante la mañana y la tarde, donde la sensación térmica podría descender a 2 grados . Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por capas que les permitan mantenerse cálidos y secos.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, con un 75% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución al salir. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 6 grados .

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.