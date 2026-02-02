El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados , descendiendo a 10 grados en las horas posteriores. La sensación térmica se mantendrá similar, oscilando entre 10 y 6 grados, lo que puede hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en niveles significativos hasta la tarde. Las lluvias se intensificarán en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que caigan hasta 2 mm de agua. En este periodo, la probabilidad de tormentas también será elevada, alcanzando un 80% entre las 07:00 y las 13:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia y la nubosidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 41 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y requerir precauciones adicionales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica también se verá afectada, con valores que podrían bajar a 2 grados en las horas nocturnas. La lluvia podría continuar intermitentemente, con una probabilidad de 40% de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Pozoblanco deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a la vista. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas y potencialmente peligrosas debido a las rachas de viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.