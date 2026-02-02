El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas inicialmente, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 milímetros en las primeras horas, incrementándose a 3 milímetros en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Esto no solo contribuirá a una sensación de frío, sino que también podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con las tormentas previstas. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta un 85% en los periodos de mayor actividad, lo que podría resultar en tormentas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados , lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, Palma del Río experimentará un día marcado por el cielo cubierto, lluvias y un ambiente fresco. Se recomienda a los residentes estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.