El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 10 litros por metro cuadrado en las horas pico. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá entre 18 y 22 km/h, aumentando en la tarde, lo que podría generar condiciones de tormenta. La probabilidad de tormenta es alta, con un 95% entre las 07:00 y las 13:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando mínimas de 11 grados en la noche. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría generar condiciones de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de Los Palacios y Villafranca tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol está prevista para las 18:49, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.