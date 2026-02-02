El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 6 y las 12 horas, donde se prevé una precipitación escasa de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con lluvias que podrían alcanzar hasta 5 mm entre las 8 y las 12 horas. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Osuna necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente con la alta humedad presente. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% entre las 7 y las 13 horas, y un 85% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias comenzarán a disminuir. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un aumento en la intensidad del viento. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.