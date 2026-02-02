El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 7 mm en las horas pico. La lluvia será acompañada por tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de mayor nubosidad y lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 45 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas abiertas, por lo que se aconseja precaución al desplazarse. Las condiciones de viento también podrían contribuir a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá la posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura descenderá a alrededor de 9 grados , y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que se preparen para un día de lluvia y tormentas, con un tiempo fresco y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.