El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán siendo escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y del 90% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es muy probable que los montillanos necesiten paraguas durante sus actividades diarias.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y el frío, y que tengan precaución al desplazarse, ya que las ráfagas podrían ser fuertes.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable. A partir de la tarde, la situación podría complicarse con la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:43. La probabilidad de tormenta es del 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas.

Los montillanos deben estar preparados para un día inestable, con un tiempo que podría cambiar rápidamente. Es recomendable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos oficiales y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.