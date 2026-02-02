El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En total, se prevé que la lluvia acumulada alcance hasta 5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 40 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 35% en la mañana y aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia intensa en cortos periodos.

En resumen, los habitantes de Moguer deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.