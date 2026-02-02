El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Martos se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el panorama, y a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Martos experimente lluvias a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la probabilidad de tormentas también es considerable, con un 90% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean inicialmente suaves, podrían intensificarse en forma de tormenta.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de mayor actividad, por lo que se recomienda precaución al salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 7 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y el viento seguirá soplando, aunque con menos fuerza que durante el día.

En resumen, hoy en Martos se espera un día fresco y mayormente nublado, con lluvias que comenzarán por la tarde y podrían ir acompañadas de tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante las posibles inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.