El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la cobertura nubosa persista, con intervalos de lluvia escasa. La precipitación comenzará a aumentar en la tarde, con un total estimado de 2 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante este periodo. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en la misma franja horaria.

Las condiciones del viento serán notables, con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h desde el suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando la velocidad del viento se incrementará. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, antes de bajar a 11 grados por la tarde.

En la tarde, el cielo se tornará más oscuro, con un aumento en la intensidad de las lluvias. Se espera que las tormentas sean más frecuentes, con una probabilidad del 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría llevar a condiciones de visibilidad reducida y a la posibilidad de acumulaciones de agua en las calles.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que se mantengan en torno a los 10 grados. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las lluvias se irán disipando hacia la medianoche, pero aún se prevén intervalos nubosos.

Los residentes de Marchena deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.