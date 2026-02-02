El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en niveles elevados, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este tiempo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la mañana y hasta 2 mm en la tarde. Sin embargo, no se descartan episodios de tormenta, con una probabilidad del 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá notablemente fuerte, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos muy nubosos y la posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando se espera que la actividad eléctrica sea más intensa.

Es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe tomen precauciones, especialmente si planean salir durante el día. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, dado que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y una temperatura que rondará los 10 grados, marcando un día caracterizado por la inestabilidad y la presencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.