El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias escasas. A partir de las 06:00, la precipitación podría intensificarse, alcanzando hasta 2 mm, y se prevé que continúe durante la mañana, con un total acumulado que podría llegar a 6 mm en las horas pico.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 35 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, con rachas que podrían llegar a 31 km/h.

En la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada, con un 95% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 14 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. A partir de las 14:00, se espera que la lluvia continúe, aunque con una ligera disminución en la intensidad, acumulando hasta 2 mm adicionales.

Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormentas que se mantendrá alta. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados en las horas nocturnas. La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen salir.

En resumen, los habitantes de Mairena del Alcor deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con un tiempo fresco y ventoso. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se tiene que salir, ya que las condiciones meteorológicas podrían ser adversas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.