El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, aunque las temperaturas se mantendrán constantes, oscilando entre los 10 y 11 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. Se prevén lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día, con una precipitación estimada de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los lucentinos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique, lo que podría contribuir a la formación de tormentas, con una probabilidad del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los lucentinos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones podrían volverse inestables.

A medida que se acerque la noche, las lluvias disminuirán, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 7 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas nocturnas, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. La meteorología de hoy nos recuerda la importancia de estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, especialmente en un día donde la inestabilidad podría ser la protagonista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.