El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la probabilidad de lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento llegue a 67 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en áreas abiertas y en la conducción de vehículos.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados . A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, se espera que haya intervalos de nubes altas, lo que podría permitir que algunos rayos de sol se filtren en momentos puntuales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% entre las 07:00 y las 13:00, y del 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es considerable, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento.

Los habitantes de Lora del Río deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es un buen momento para planificar actividades en interiores y estar preparados para cualquier eventualidad relacionada con el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.