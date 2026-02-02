El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Linares, con una serie de condiciones que podrían afectar las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas de mayor actividad. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 12 grados , mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 8 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 12:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren en espacios abiertos. Las velocidades del viento se mantendrán entre 6 y 30 km/h durante el resto del día, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad persistirá, con intervalos de lluvia escasa que podrían continuar hasta el ocaso, que se espera a las 18:38. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar descargas eléctricas aisladas.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.