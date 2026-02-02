El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, la predicción meteorológica para Lepe indica un día mayormente nuboso, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Durante esta mañana, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las precipitaciones acumuladas alcancen hasta 2 mm en total.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 70% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas y el viento, puede resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y la lluvia en ciertos momentos del día. Los amantes de la naturaleza y los que planeen actividades al aire libre deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar un paraguas o impermeable.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.