El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse hacia la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que caigan hasta 7 mm de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas entre las 02:00 y las 06:00, con velocidades que oscilarán entre 21 y 35 km/h.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los residentes de Lebrija deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La lluvia podría ser más intensa en este periodo, con acumulaciones que podrían superar los 7 mm.

En resumen, el día de hoy en Lebrija se caracterizará por un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.