El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, en Jaén, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos nubosos y nubes altas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa del 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las nubes altas persistirán, pero se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 11 y 12 grados. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias ligeras.

La precipitación se espera que sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta también aumenta, alcanzando un 35% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que los habitantes de Jaén deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 76 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan a alrededor de 9 grados.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una temperatura que podría bajar a 9 grados y una humedad relativa que se mantendrá en torno al 68%. Las condiciones de viento seguirán siendo notables, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un inicio nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los vientos del sur-suroeste aportarán frescura al ambiente, y se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas y lluvias aumentará.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.