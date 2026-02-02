El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo que podría traer algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados . La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Las lluvias serán escasas, pero no se descarta la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que caigan entre 2 y 3 mm de lluvia.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las primeras horas, aumentando a 61 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser más fuertes en zonas expuestas.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 85% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que los usuarios de la playa y los paseantes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga adecuada, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. La actividad marítima podría verse afectada por el viento y las condiciones de oleaje, por lo que se aconseja a los navegantes y pescadores que tomen las debidas precauciones.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento fuerte y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.