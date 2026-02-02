El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Huelva se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presenta nuboso, con una transición hacia un ambiente más cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Huelva deben estar preparados para la lluvia. Se espera que la precipitación sea escasa en las primeras horas, pero aumentará a medida que el día avance, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en las horas centrales. La lluvia será intermitente, con intervalos de nubosidad que permitirán breves momentos de claridad, aunque estos serán poco frecuentes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 64 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 80% y el 100% a lo largo del día.

La humedad será un factor importante, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que la tarde se acerque, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría afectar la comodidad al aire libre.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 50% de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 80% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la protagonista, no se descartan episodios de tormenta que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

Los amaneceres en Huelva serán a las 08:29 y los atardeceres a las 18:53, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz, aunque la mayor parte del día estará dominada por un cielo gris y lluvioso. En resumen, se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo precauciones al salir y disfrutando de las actividades en interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.