El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias escasas a moderadas. En particular, entre las 3 y las 5 de la tarde, se anticipa un incremento en la intensidad de las precipitaciones, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Dos Hermanas necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 54 km/h, especialmente durante la tarde, cuando la dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 90% en los periodos críticos de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la tarde.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias disminuirán, la probabilidad de chubascos ligeros persistirá. La temperatura mínima se espera que baje a 10 grados , con una humedad que podría llegar al 100% en algunos momentos, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría afectar la sensación térmica. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.