El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 10 y 15 grados . La máxima se alcanzará en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas más activas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero podrían intensificarse a medida que se acerque la tarde, especialmente en intervalos nubosos que traerán consigo lluvias moderadas. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 6 mm en total, lo que podría causar algunos inconvenientes en las actividades al aire libre.

El viento, que soplará con fuerza a lo largo del día, podría generar sensaciones de frío, especialmente en combinación con la lluvia. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al desplazarse por la ciudad. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y, si es posible, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.