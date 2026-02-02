El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser frecuentes y, en algunos momentos, intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más activas, especialmente entre las 06:00 y las 09:00, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y descargas eléctricas.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La tarde se presentará con intervalos de nubes altas y, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados.

En la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se puede descartar completamente la posibilidad de algunas lloviznas.

Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo será clave para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.