El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 11 y 13 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en total. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones propicias para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén ráfagas que alcanzarán hasta 60 km/h, principalmente del sur y suroeste. Esto podría generar momentos de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad de la tormenta. La velocidad del viento variará a lo largo del día, con ráfagas más intensas en la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las calles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 95% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las lluvias persistirán, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite salir sin paraguas, dado el alto riesgo de precipitaciones y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.