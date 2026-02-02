El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga constante, con mínimas variaciones, y que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00. Durante este tiempo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con la posibilidad de tormentas que podrían generar hasta 4 mm de lluvia entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas más activas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, manteniendo velocidades considerables que podrían influir en la sensación térmica. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde y bajando a 10 grados por la noche.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Castilleja de la Cuesta deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las lluvias disminuirán, pero se espera que persistan intervalos nubosos con lluvias escasas.

En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática en Castilleja de la Cuesta, con un cielo cubierto, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.