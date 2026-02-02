El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Cartaya se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 90% de humedad relativa que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos durante la tarde. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas centrales del día. La lluvia será intermitente, lo que podría generar momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 90% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente la precipitación.

La visibilidad se verá afectada por la combinación de lluvia y nubosidad, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad seguirá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

